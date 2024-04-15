Van'da 12 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-14 Nisan'da gerçekleştirilen çalışmalarda 12 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.