12 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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12 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Özel Harekat Polislerinin eve girişi Evdeki odada bulunan göçmenler Göçmenlerin evden çıkarılışı Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın Tuşba ilçesinde Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Özel Harekat Polislerinin eve girişi

Evdeki odada bulunan göçmenler

Göçmenlerin evden çıkarılışı Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Beyüzümü Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, aralarında çocukların da olduğu 12 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İ.T. ile S.S. gözaltına alındı.

AA / Necat Hazar - Güncel

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