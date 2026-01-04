Haberler

Van'da 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'da 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekolu ilçesinde yapılan yol kontrollerinde 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekolu ilçesinde 1180 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erçek Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde bir araçta 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

ABD'den Maduro'ya son teklif: Her şeyi bırakıp Türkiye'ye git
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta pes dedirten olay; 'Bana çarptı' deyip kardan adamı dövdüler

"Bize çarptı" deyip kardan adamı dövüp, başını kopardılar
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

Maduro New York'ta! Uçaktan indirilme şekli tarihe geçecek
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Zonguldak'ta pes dedirten olay; 'Bana çarptı' deyip kardan adamı dövdüler

"Bize çarptı" deyip kardan adamı dövüp, başını kopardılar
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı