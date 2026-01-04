Van'da 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'ın İpekolu ilçesinde 1180 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erçek Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde bir araçta 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.