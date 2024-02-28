Van'da 113 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19-25 Şubat'ta 23 operasyon düzenleyen ekipler, 113 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.