Van'da 112 Şüpheli Yakalandı, 27'si Tutuklandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 112 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 73 bin 109 kişi ile 70 bin 821 aracın sorgulaması yapıldı.

Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 94 şüpheli yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 18 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 112 şüpheliden 27'si tutuklandı.