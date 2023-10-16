Van'da 11 Şahıs Tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 11 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 1 adet fişek, 1 adet satır, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet bisiklet, 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 29 şahıs yakalanmış, toplamda 21 yıl hapis cezası bulunan 11 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN