Van'da 106 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında

Van'ın Başkale ilçesinde 106 kilo 714 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 9 Eylül'de Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda 56 kilo 414 gram skunk ve 50 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.