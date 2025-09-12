Van'da 106 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda toplam 106 kilo 714 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Başkale ilçesinde 106 kilo 714 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 9 Eylül'de Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda 56 kilo 414 gram skunk ve 50 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel