Haberler

Van'da 106 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında

Van'da 106 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda toplam 106 kilo 714 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde 106 kilo 714 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 9 Eylül'de Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda 56 kilo 414 gram skunk ve 50 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.