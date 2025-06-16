Van'da 102 Şüpheli Yakalandı, 46'sı Tutuklandı

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Van'da, farklı suçlardan arama kararı bulunan 102 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda yakalandı. 76 bin 581 kişi ve 73 bin 314 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 46 şüpheli tutuklandı.

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 102 şüpheli yakalandı, 46'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 76 bin 581 kişi ile 73 bin 314 aracın sorgulaması yapıldı.

Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 64 şüpheli yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 38 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Van
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