Van'da 102 Şüpheli Yakalandı, 46'sı Tutuklandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 102 şüpheli yakalandı, 46'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 76 bin 581 kişi ile 73 bin 314 aracın sorgulaması yapıldı.

Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 64 şüpheli yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 38 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 şüpheliden 46'sı tutuklandı.