Van'da 102 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler

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Van'da 102 kilogram eroin ele geçirildi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da 102 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 102 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 102 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında yapılan aramada çuvala gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Başkale, Eroin, Van, Güncel, Haberler

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