Van'da 101 Şüpheli Yakalandı, 23'ü Tutuklandı

Van'da 101 Şüpheli Yakalandı, 23'ü Tutuklandı
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Van'da yapılan jandarma operasyonunda haklarında arama kararı bulunan 101 şüpheli yakalandı, bunlardan 23'ü tutuklandı. 7-13 Temmuz tarihleri arasında toplamda 71 bin 845 kişinin sorgulaması yapıldı.

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 101 şüpheli yakalandı, 23'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 71 bin 845 kişi ile 69 bin 902 aracın sorgulaması yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 89 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 12 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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