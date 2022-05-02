Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Kapıköy Hudut Karakolu unsurları ile yürütülen çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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