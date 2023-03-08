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Van'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Van'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde, hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde, hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Y, Erciş'te yakalandı.

Adliyeye sevk edilen C.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

JASAT Van Güncel Haberler

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