Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'da, jandarma ekiplerinin Çaldıran kırsalındaki operasyonunda 9 kilo 100 gram toz esrar ile 1 kilo 300 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

ÇALDIRAN, VAN (DHA) - VAN'da, jandarma ekiplerinin Çaldıran kırsalındaki operasyonunda 9 kilo 100 gram toz esrar ile 1 kilo 300 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi kırsalında yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenen 9 kilo 100 gram toz esrar ile 1 kilo 300 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çaldıran, Jandarma, Esrar, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title