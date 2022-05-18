Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

ÇALDIRAN, VAN (DHA) - VAN'da, jandarma ekiplerinin Çaldıran kırsalındaki operasyonunda 9 kilo 100 gram toz esrar ile 1 kilo 300 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi kırsalında yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenen 9 kilo 100 gram toz esrar ile 1 kilo 300 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel