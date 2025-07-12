Van'da 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

VAN'da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramalarda 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 11 Temmuz'da Edremit uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.