Van'da 10 kilo 796 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 10 kilo 796 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında uyuşturucu saklandığı bilgisini alan ekipler, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak bölgede arama yaptı.

Aramada, kayalıklar arasına gizlenmiş 5 kilo 525 gram esrar, 4 kilo 185 gram skunk, 1 kilo 86 gram afyon sakızı ele geçirildi.