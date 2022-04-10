Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ihbarıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Başkale, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title