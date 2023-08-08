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Van'da 10 farklı suçtan hükümlü yakalandı

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Van'da 10 farklı suçtan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Van'da 10 farklı suçtan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Komutanlığı, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 10 farklı suçtan hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Jandarma Hisarcık Gevaş Van Güncel Haberler

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