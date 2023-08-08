Van'da 10 farklı suçtan hükümlü yakalandı

Van'da 10 farklı suçtan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.