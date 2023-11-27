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Van'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da yapılan operasyonlarda 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.