Van'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
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Van'da yapılan operasyonlarda 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Van'da, geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20-26 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 150 kilogram esrar, 38 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel