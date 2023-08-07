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Van'da 1 Kilo 795 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van'da yapılan operasyonlarda 1 kilo 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta 1 kilo 795 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Temmuz-6 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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