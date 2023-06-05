Van'da 1 kilo 125 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da geçen hafta 1 kilo 125 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 125 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.