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Van'da 1 Kilo 125 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da 1 Kilo 125 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo 125 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo 125 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 125 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Güncel Haberler

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