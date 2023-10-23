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Van'da 1 Kilo 119 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van'da yapılan operasyonlarda 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi ve bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.