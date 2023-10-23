Van'da 1 Kilo 119 Gram Eroin Ele Geçirildi
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Van'da yapılan operasyonlarda 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi ve bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16-22 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 119 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel