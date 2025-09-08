Van'da 1,2 Milyar Liralık Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), 1,2 milyar liralık yatırımla kurulumuna başlanan 38,5 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) ile enerji giderlerinden tasarruf etmeyi amaçlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin hem yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması hem de enerji giderlerinin düşürülmesi amacıyla hayata geçirdiği GES projesi çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankasının destek verdiği proje kapsamında Edremit ilçesindeki 500 dönümlük alana 38,5 megavat kapasiteli santralin kurulumu sürüyor.

1,2 milyar liralık yatırım bedeliyle kurulan santralde yaklaşık 70 bin yüksek verimli panel, 105 inverter, 8 trafo ve bir dağıtım merkezi bulunacak.

Belediyeden alınan bilgilere göre, yakın zamanda devreye alınması beklenen santral ile belediyeye bağlı VASKİ'nin enerji giderlerinden yılda 450 milyon lira enerji tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Santralin kapasitesinin daha sonra 68 megavata çıkarılarak enerji giderine harcanan 800 milyon liranın belediye kasasında kalmasının sağlanması amaçlanıyor.

"Şu anda işin yüzde 20'si bitmiş durumda"

Saha mühendisi Murat Aydıncıoğlu, AA muhabirine, GES projesinin VASKİ'nin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Proje çalışmalarına 1 Temmuz'da başladıklarını anlatan Aydıncıoğlu, "Hedefimiz 30 Kasım itibarıyla projeyi bitirip kabul işlemlerine başlatmak. Süremiz 5 Nisan olmasına rağmen vaktinden önce teslim edip VASKİ'ye ihtiyacı olan elektriği sağlamak." dedi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Aydıncıoğlu, şunları kaydetti:

"Burası 500 dönümlük bir alan. Yaklaşık 70 bin panel kurulacak. Şu anda 60 civarında işçi çalışmaktadır. Zaman içinde işin ilerlemesine bağlı olarak farklı ekipler de çalışmalara başlayacak. Belirli dönemlerde çalışan sayımız 200'e kadar çıkacak. Şu anda işin yüzde 20'si bitmiş durumda. İlk etapta panellerimiz geldi, 1 ay boyunca her gün yeni paneller de gelecek. İnşallah kısa zamanda bitirmiş olacağız."

"En fazla güneş alan illerden biri Van"

Van'ın, güneşli gün bakımından 8,5 saat ile Türkiye'nin en verimli illerinden biri olduğunu belirten Aydıncıoğlu, "Türkiye'nin en verimli, en fazla güneş alan illerinden birisi de Van. Van'ı diğer şehirlerden önemli bir farkı var. Van'ın rakımı yüksek olduğu için paneller daha az ısınıyor. Yani normalde sahada 60-70 dereceye çıktığında paneller yeterince verimli olamıyor. Van'ın diğer şehirlerden ayıran özelliği bu. Dolayısıyla paneller Van'da daha az ısınıyor ve daha verimli oluyor. Bulunduğumuz bölgenin de şöyle bir avantajı var. Van Gölü'nden yansıyan güneşi de alabiliyor. Bunun da ekstradan bir artısı var." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Aydıncıoğlu, ülkedeki bütün kurumların bir an önce ellerindeki imkanları kullanarak yenilenebilir enerjiye yönelmesi gerektiğini ifade etti.