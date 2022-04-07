Van'da "Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam" semineri - Haberler

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Van'da "Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam" semineri

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da 'Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam' semineri

Van'da 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası ve 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla "Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi.

Van'da 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası ve 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla "Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile Hizmetleri Konferans Salonunda verilen seminer, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayesinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Yeşilay Van Şubesi psikologlarından Seher Aydemir ve Özlem Aydemir tarafından katılımcılara kanserde erken teşhisin önemi, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler verildi.

Seminere Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Aydan Önder Kaplanoğlu da katıldı.

Van'da Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam semineri

Van'da Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam semineri

Van'da Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam semineri

Van'da Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam semineri

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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