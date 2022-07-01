Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı - Haberler

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Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van'da 6 yıl önce Büyükşehir Belediyesi binasının çevresine konulan beton bariyerler, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kaldırıldı.

Van'da 6 yıl önce Büyükşehir Belediyesi binasının çevresine konulan beton bariyerler, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kaldırıldı.

İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan belediye hizmet binasının etrafında bulunan bariyerler, iş makineleri ve vinç yardımıyla yerlerinden alındı.

Kamyonlara yüklenen bariyerler, görevliler tarafından belirlenen alana taşındı.

Balcı'nın talimatıyla sürdürülen çalışma, çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafından da olumlu karşılandı.

Esnaf Emrah Kaya, uzun süredir belediyenin etrafının beton bariyerlerle çevrili olduğunu belirterek, "Valimiz Ozan Balcı'ya hem Van Büyükşehir Belediyesi hem diğer ilçelerdeki belediyelerin etrafındaki bariyerlerin kaldırılması talimatını verdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Balcı Van Güncel Haberler

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