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Van Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili programı düzenledi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili programı düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle kadınlara yönelik kandil programı gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle kadınlara yönelik kandil programı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla İpekyolu ilçesindeki Boyalar Camiinde mevlit programı düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla son buldu.

Ayrıca cami bahçesine kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Programdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili programı düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili programı düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili programı düzenledi

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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