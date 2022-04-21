Ramazan ayında her gün 2 bin kişiye yemek dağıtılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında her gün kentteki ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye iftarlık ve sahurluk dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, rahmet ve bereket ayı ramazanda yardıma muhtaç vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, aşevinde hazırladığı 3 çeşit yemeği, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlıların sofrasına ulaştırıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevinde 26 çalışanın titizlikle hazırladığı yemekler, gıda kontrol mühendislerince analizleri yapıldıktan sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere götürülüyor.

Evlerdeki birey sayısına göre hazırlanan yemeklerin sıcak bir şekilde sofralara ulaşması için iftar saatine doğru dağıtım yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Evinde yemek pişiremeyecek durumda olanlara aşevinde yemek hazırlandığını belirten Çetin, şu bilgileri verdi:

"İhtiyaç sahibi olup da evinde yemek pişirebilecek durumda olan vatandaşlarımıza da gıda kolisi yardımı yapıyoruz. Ramazan ayı bolluk ve bereket ayıdır. Biz de aşevimizde bu ay daha fazla ihtiyaç sahibine hizmet etmek için 26 personel arkadaşımızla hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Günlük 2 bin kişilik yemek hazırlıyoruz. Hazırlanan yemekler gıda mühendislerimizin kontrollerinin ardından sefer taslarına dolduruluyor ve araçlarımızla vatandaşlarımızın sofralarına kadar ulaştırılıyor. Buraya gelen bütün hayvansal ürünler veteriner hekimlerimiz tarafından kontrol ediliyor. Özellikle hijyen kurallarına da üst seviyede dikkat ederek, vatandaşlarımıza sağlıklı bir iftar yemeği sunuyoruz."

Esiner Çetin, maddi durumu yetersiz, yaşlı ve evinde yemek yapamayacak durumda olanların yardımdan yararlanabildiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız yemek yardımımıza e-devlet üzerinden ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza gelerek başvurabilmektedir. Başvuruların ardından kısa süre içinde sosyal hizmet danışmanlarımız, yerinde tespitleri yaparak raporlarını komisyona sunuyor. Uygun görülen ailelerimize günlük yemek yardımı yapılıyor. 5 servis aracımızla tüm mahallelerimize yemek dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Güncel