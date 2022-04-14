Van Büyükşehir Belediyesinden bilinçli medya kullanım semineri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesinden bilinçli medya kullanım semineri

AA - Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesinden bilinçli medya kullanım semineri

Van Büyükşehir Belediyesi "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı kapsamında "bilinçli medya kullanımı" konulu seminer düzenledi.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı kapsamında "bilinçli medya kullanımı" konulu seminer düzenledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminere kadınlar ilgi gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Arslan, katılımcılara sosyal medya başta olmak üzere görsel ve işitsel medyanın doğru kullanımı konusunda bilgiler verdi.

Sosyal medyanın aile üzerindeki etkilerinin anlatıldığı seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, DOST Partisi, Medya, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title