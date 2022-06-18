Van Büyükşehir Belediyesi YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, sınava geç kalan öğrenciler için adeta zamanla yarıştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte öğrenci ve velileri için ücretsiz ulaşım hizmeti verildi.

Bugün gerçekleştirilen sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışan ekipler, öğrencileri okullarına yönlendirerek zamanında sınava yetişmelerini sağladı.

Edremit ilçesindeki Bilim ve Teknoloji Lisesi'nde sınava giren Nurhat Komi isimli öğrenci Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Maraş Caddesi Şişli Öğretmenevi önünde ekip otosuna alınan öğrenci, kısa süre içinde okuluna yetiştirildi.

Birçok noktada öğrencilerin okullarına zamanında yetişmeleri için çalışan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun olan güzergahlarda da ek seferler düzenleyerek öğrencilerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde sınav merkezlerine ulaşmalarını sağladı.

Kentte 19 Haziran Pazar günü YKS'nin ikinci oturumu olan, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve 3'üncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) için de ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi' öğrenci yurdunda, Batman ve Diyarbakır'a gidecek olan bir grup öğrenciyi de şehirlerarası terminale taşıyarak, otobüslere ulaştırdı.