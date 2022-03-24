Van Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmadı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret etti.

Ekipler, yaşlıların sorun ve taleplerini dinleyip çiçek ve hediyeler takdim ederken, bazı yaşlıların saç ve sakal bakımlarını yaptı.

Sağlık İşleri Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan, yaşlıları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Yaşlıların, tecrübeleriyle geleceğe ışık tutanlar olduğunu belirten Burkan, şunları kaydetti:

"Bugün sağlık hizmeti sağladığımız, büyüklerimizle bir araya geldik. Yaşlılarımızla yılın sadece bir haftasında bir araya gelmiyoruz. Evde sağlık hizmetleri, bakım hizmetleri, nakil hizmetleri ve fizik tedavi hizmetlerimizle her gün bir araya geliyoruz. Ayrıca her hafta ücretsiz bir şekilde yaşlılarımızın saç ve sakal bakımlarını da yapacağız."

Yaklaşık iki yıldır rahatsız olduğu için evde dışarı çıkamadığını dile getiren 70 yaşındaki Osman Akyürek,"Van Büyükşehir Belediyesinin yaşlılara verdiği hizmetten dolayı ayağa kalktım. Ekipler her hafta eve gelerek fizik tedavi hizmetini bana veriyor. Yaşlılar haftasında evime gelerek günümü kutlaması benim için bir moral kaynağı oldu." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 75 yaşındaki Ayşe Parin ise, "Ekipler yaşlılar haftası nedeniyle bizi ziyarete geldiler. Allah onlardan razı olsun. Sürekli bizi ziyaret ediyorlar. Bize çeşitli hediyeler getirdiler kendilerine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde yaşlıları yalnız bırakmadıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.