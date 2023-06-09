Van Büyükşehir Belediyesi, sezon başından bu yana 13 ilçedeki kırsal mahalle ve arazi yollarında çalışma yürütüyor. Çiftçilerin arazilerine daha kolay ulaşmaları için çaba gösteren ekipler, kırsal mahalle yollarını da daha konforlu ve güvenli hale getirmeye çalışıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, tarımsal arazi ve mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sezon başından bu yana 13 ilçedeki kırsal mahalle ve arazi yollarında çalışma yürütülüyor.

Çiftçilerin arazilerine daha kolay ulaşmaları için çaba gösteren ekipler, kırsal mahalle yollarını da daha konforlu ve güvenli hale getirmeye çalışıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, belediyenin idari işgücüyle Gürpınar ilçesi Akdoğu, Ongün ve Örmeli mahallelerinde arazi yolu yapılırken, Hoşap, Yedisalkım Alnıak, Çatakdibi, Tutmaç ve Tepegören mahallelerinin yolları onarılıyor.

Diğer ilçelerdeki onlarca noktada da çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ulaşım imkanına kavuşması için mesai harcıyor.