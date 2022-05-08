Son dakika haber: Van Valisi Bilmez şehit anneleri ve eşleriyle bir araya geldi

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit anneleri ve eşleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Edremit ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa katılan Bilmez, şehit annelerinin tüm Türkiye'nin annesi olduğunu söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Bilmez, "Şehit anneleri ve eşleri, evlatları ve eşleriyle ne kadar övünseler azdır. Bu toprakları bize vatan kılan, ülkemizin birliği, bağımsızlığı için mücadele veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin. Şehit annelerimize sağlıklı ve uzun ömürler versin. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır. Kahraman şehitlerimizin bize emanetisiniz. Kendimi sizin evladınız ve kardeşiniz olarak görüyorum. Dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin gününü kutluyorum."

Programa Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, eşi Bilgin Bekmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın eşi Mukadder Arvas, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek de katıldı.

AA / Güncel