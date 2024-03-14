Van Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı'nda Fırınlarda Denetim Yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan nedeniyle kentteki fırınlarda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri artırdı.

Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde ramazan pidesi, ekmek gramajları ve fiyatlar kontrol edildi, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri incelendi.

Ekipler, yönetmeliklere uygun davranmayan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.