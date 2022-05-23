Van Büyükşehir Belediyesi'nin musiki konseri ilgi gördü - Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği musiki konseri ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosu Salonunda verilen konsere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da izledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde sahne alan Van Türk Musiki Derneği sanatçıları, seslendirdikleri şarkılarla sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Müziğin birleştirici ve kaynaştırıcı bir gücü olduğunu belirten Balcı, "Bu gece Vanlılar olarak muhteşem bir gece yaşadık. Bu tür etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi olarak artık daha sık yapacağız. Yine çocuk ve gençlerimizin gelişimi için de sanatsal ve sportif faaliyetleri ön plana çıkaracağız. Çünkü sanat bir toplumun gelişmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Çocukları ve gençleri çok seviyorum. Onların gelecek yolculuğunda hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onların bu hayallerini gerçekleştirme sürecinde bir abileri olarak büyükleri ve valileri olarak ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konser sonunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, ses sanatçıları Göksel Baktagir ve Yurdal Tokcan'a plaket takdim etti, dernek üyelerine çiçek verdi.