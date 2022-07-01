VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇEVRESİNDEKİ BETON BARİYERLER KALDIRILIYOR

VAN'a atandıktan kısa süre sonra verdiği talimatla Valilik önündeki demir bariyerleri kaldırtan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi'nin çevresindeki beton bariyerleri de kaldırttı.

Son Valiler Kararnamesi ile 20 Mayıs 2022'de Van'a atanan Vali Ozan Balcı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çeşitli yenilikler yapmayı sürdürüyor. Atamasından 3 gün sonra Valilik önüne konulan demir bariyerlerin kaldırılması ve bölge halkının bahçede oturması için bankların bırakılmasını isteyen Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi önündeki beton bariyerlerin kaldırılması için de talimat verdi. Merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası etrafına bırakılan beton bariyerler, iş makineleri ve vinçle kaldırılmaya başlandı. 2017 yılında bırakılan beton bariyerlerin kaldırılması, mahalle ve bölge halkı tarafından olumlu karşılandı. Vali Balcı'nın talimatıyla İpekyolu ve Çaldıran ilçe belediyelerinin önündeki bariyerler de bir süre önce kaldırılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel