Van Büyükşehir Belediyesi'nden Hafriyat Temizliği Seferberliği

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan inşaat atıkları, moloz ve hafriyatın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kaçak hafriyat dökülmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdüren ekipler, bir yandan da kentin farklı noktalarına dökülen hafriyat ve inşaat atıklarını temizliyor, yasal saha dışındaki noktalara hafriyat döken kişi ve firmalar hakkında işlem yapıyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 35 noktada 9 bin 31 metreküp hafriyat temizliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinde görevli Harita Mühendisi Ömer Yönten, "Hafriyat temizleme çalışması ile ilimizin daha temiz, daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımız belli bir program dahilinde devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın sabrı ve desteği bizler için çok değerlidir. Şehrimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için hafriyat temizleme çalışmasını destek olmak hepimizin görevi. Bu süreçte vatandaşlarımızın ve yüklenici firmaların belediyemizce belirlenen hafriyat depolama alanlarına inşaat atıklarını doğru bir şekilde bırakmaları ve çevreye duyarlılık göstermeleri bizler için çok önemlidir." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mutalip Koç ise "Buradaki çalışmalardan dolayı belediyeye ve genel sekterimize çok teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmalardan olarak çok memnunuz." dedi.