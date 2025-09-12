Van Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuk Korosu Kuruluyor
Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 9-15 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla bir koro kuracak. Başvurular 15-25 Eylül tarihleri arasında alınacak. Amaç, çocuklara müzik sevgisi aşılamak ve topluluk bilinci kazandırmak.
Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, çocuk korosu kuracak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9-15 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olacak koro için başvurular 15- 25 Eylül'de alınacak.
Vatandaşları sanatla buluşturmayı amaçlayan belediye konservatuvarı, çocuklara müzik sevgisini aşılamak ve ses eğitimiyle topluluk bilinci kazandırmayı hedefliyor.
Çocukların Hacıbekir Kültür Merkezi konservatuvar binasında velileriyle birlikte başvurularının alınacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel