Van Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuk Korosu Kuruluyor

Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, çocuk korosu kuracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9-15 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olacak koro için başvurular 15- 25 Eylül'de alınacak.

Vatandaşları sanatla buluşturmayı amaçlayan belediye konservatuvarı, çocuklara müzik sevgisini aşılamak ve ses eğitimiyle topluluk bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Çocukların Hacıbekir Kültür Merkezi konservatuvar binasında velileriyle birlikte başvurularının alınacağı bildirildi.