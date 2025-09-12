Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuk Korosu Kuruluyor

Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 9-15 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla bir koro kuracak. Başvurular 15-25 Eylül tarihleri arasında alınacak. Amaç, çocuklara müzik sevgisi aşılamak ve topluluk bilinci kazandırmak.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
