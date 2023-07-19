Van Büyükşehir Belediyesi Muhtarlarla Buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Tuşba ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Mahallelerin sorunlarını tespit etmek ve çözüm sunmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan muhtar buluşmalarının ikincisi Tuşba ilçesi ile devam etti. Fidanlık Parkı'nda düzenlenen toplantıda, Tuşba mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek not aldı.

Toplantının başında muhtarlarla tek tek selamlaşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın selamlarını ileterek, yapılan istişare toplantısının hayırlı olmasını diledi. Genel Sekreter Çelikel, "Maalesef Van'da bu sene en büyük sıkıntımız içme suyudur. Kent merkezimiz ve kırsaldaki su sıkıntımızı olabildiğince vatandaşlarımıza yansıtmadan çözme çalışmasındayız. Muhtarımızın bu taleplerinin farkındayız. Diğer sorunların çözümü noktasında tüm birimlerimizle buradayız. Muhtarımızın sorunları vatandaşlarımızın sorunlarıdır" dedi.

Daha sonra tek tek söz alan mahalle muhtarları, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, mahallelerinde yaşanan su, altyapı, üstyapı, kanalizasyon, yol, ulaşım, tarımsal, ilaçlama, okul, taziye evi, sıvat, istinat duvarları ve oyun parkları gibi taleplerini dile getirdiler. Mahallelerin sorunlarını da anlatan muhtarlar, çözüm noktasında ilgili birimlerden de bilgi aldılar.

Sorunları tek tek not alan Genel Sekreter Çelikel, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü noktasında takipçi olacaklarını ifade etti.

Toplantı verilen öğlen yemeği, muhtarlara hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Başkan Danışmanı Sinan Hakan ve İkram Kali, VEDAŞ ve AKSA temsilcileri ile büyükşehir belediyesinin ilgili daire başkanları katıldı. - VAN