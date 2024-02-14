Van Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde Çocuklara Eğitim Veriyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocuklara eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesi Fidanlık Parkı'nda bulunan 5 derslikli kreş ve gündüz bakımevinde 70 öğrenci eğitim görüyor.

10 öğretmen, yardımcı abla, güvenlik görevlileri ve aşçıları olan kreşte tam gün eğitim alan çocuklar, yaratıcı oyunlar oynayıp, müzik becerilerini geliştiriyor.

Kahvaltı, öğle yemeği ve öğün arası verilen kreşte, yardımcı abla nezaretinde evlerinden alınan çocuklar, eğitimin ardından yine servislerle evlerine bırakılıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sibel Çıtak, kreş ve gündüz bakımevinde çocuklara kaliteli eğitim verdiklerini söyledi.

Tam donanımlı, güvenli, hijyenik bir ortamda usta öğreticiler tarafından çocuklara eğitim verdiklerini belirten Çıtak, şunları kaydetti:

"Fidanlık Parkı'nda bulunan kreşimiz, çocuklarımızın dışarıda aktivite yapmalarına ve vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. Ücret konusu çok cazip. Alınan ücret yine öğrencilerimizin gelişimi için kullanılıyor. Amacımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza daha kaliteli eğitim vermek."