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Van Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleriyle Hayvan Bakımı Toplantısı Düzenledi

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Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve toplanmaları konusunda ilçe belediyeleriyle istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Hayvanları Koruma Kanunu yönetmenliği kapsamında bilgiler paylaşıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve toplanmaları konusunda ilçe belediyeleriyle istişare toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yönetmenliği kapsamında ilçe belediyeleriyle toplantı yapıldı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya büyükşehir belediyesi veteriner hekimleri ile 13 belediyeden yetkililer katıldı.

Veteriner Hekim Abdullah Saraçer, katılımcılara sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yönetmenliği kapsamında toplanması, yaralı hayvanlara müdahale, yaralı hayvanlara bakım ve bakım evine sevki hakkında bilgiler verdi.

İki saat süren toplantının ardından katılımcılar rehabilitasyon merkezini gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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