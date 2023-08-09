Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle tarım arazilerini sulamak için çalışma yaptı. Ekipler, su kaynaklarını toplayan gölet ve sulama kanalı inşa ederek 350 hektar tarım arazisine sulama suyu ulaştırdı. Üreticiler, projeden memnun kaldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinde 350 hektar tarım arazisini suyla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde artan hava sıcaklıkları sonucu kırsal kesimlerde yaşanan kuraklık, tarım arazilerini de etkiliyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal sulamada sorunlar yaşayan üreticilerin olumsuzluklardan etkilenmemesi için destek sağlıyor.

Bu kapsamda, su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi amacıyla çalışma yürüten ekipler, Akbulut Mahallesi'nde arazilere ulaşmayan dere sularını 28 bin metreküp kapasiteli gölette topladı.

Biriken suyun arazilere verimli şekilde iletilmesi için 5 kilometre uzunluğunda sulama kanalı inşa eden ekipler, tamamlanan gölet ve sulama kanalı ile bölgede 350 hektar tarım arazisine sulama suyu ulaştırdı.

Projeyi yerinde inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Başkan Danışmanı Sinan Hakan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, kanala suyu veren vanaları açtı.

Kısa sürede arazilere ulaşan su, üreticileri sevindirdi.

Mahalle muhtarı Abdulkerim Oskay, Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.