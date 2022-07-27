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Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 5 bin 500 kilometrelik yol ağını daha kaliteli ve konforlu hale getirmek için çalışan ekipler, 13 ilçedeki yol ve asfalt projelerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Erciş'te başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede şuana kadar 4.5 kilometrelik yolda sanat yapıları, altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, 12 noktadaki 17.5 kilometrelik yolda ise altyapı çalışması yapıyor.

Yeşilova Mahallesi sakinlerinden İkram Kanatlı, çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Mahalle yollarının kötü durumda olduğunu belirten Kanatlı, "Yeni yolumuzun alt yapısı tamamlanıyor. Asfaltı da yapılıyor. Daha önce stabilize yol yapılmıştı ancak araç trafiği fazla olduğu için toz oluyordu. Yolumuz asfaltlanacak. Burada çok güzel bir çalışma yapılıyor." dedi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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