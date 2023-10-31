Van Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Medikal Malzeme Desteği Sağladı

Van Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için medikal malzeme desteği sağladı. Engelli vatandaşlara 1 dirsek altı protez el, 1 işitme cihazı ve 4 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara medikal malzeme desteğinde bulundu.

Dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için var gücüyle çalışan büyükşehir belediyesi, yaptığı çalışmalarla adeta engelli vatandaşların eli ayağı oldu. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince daha önce belediyeye başvuran ve tespitleri yapılan 6 vatandaşa daha medikal malzeme desteği sağlandı.

Engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıran, 1 dirsek altı protez el, 1 işitme cihazı ve 4 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.

Yapılan destekten dolayı büyük bir mutluluk yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - VAN