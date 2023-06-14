Van Büyükşehir Belediyesi araç atölyesinde bu yıl 6 bin 78 bakım ve onarım yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, makine ikmal yerleşkesinde bulunan 14 atölyede, yıl başından bu yana 6 bin 78 bakım ve onarım çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, makine ikmal yerleşkesinde bulunan 14 atölyede, yıl başından bu yana 6 bin 78 bakım ve onarım çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların bakım ve onarımlarını kendi atölyelerinde yaparak kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanıyor.

Edremit ilçesindeki İş Makineleri Atölyesi, oto elektrik, kaynak, egzoz ve makas, akü şarj, lastik, radyatör, kaporta, hortum pres, döşeme, torna freze, marangoz atölyelerinde belediyeye ait iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

Atölyelerde görevli personel, yıl başından bu yana 6 bin 78 bakım ve onarım çalışması yaptı, araçlardaki eksiklikleri tamamladı.