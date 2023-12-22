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Van Büyükşehir Belediyesi 4 Bin Kişiye Sağlık Hizmeti Sundu

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Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4 bin 184 kişiye fizik tedavi, hasta nakil ve evde sağlık hizmeti sundu. Belediye ait ambulanslarla evlerinden alınarak hastaneye götürülen vatandaşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Ayrıca, belediye tarafından başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni bebekleri olan ailelere çocuk bakım seti hediye edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4 bin 184 kişiye fizik tedavi, hasta nakil ve evde sağlık hizmeti sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, fizyoterapist ve yaşlı bakım personelinden oluşan ekipler, evde bakım hizmetlerini sürdürüyor.

Belediyeye ait ambulanslarla evlerinden alınarak tedavi oldukları hastaneye götürülen vatandaşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Hastaların takibini evlerinde de yapan ekipler, belediye tarafından başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında da yeni bebekleri olan ailelere çocuk bakım seti hediye etti. Proje kapsamında bir yılda 1800 anneye bakım seti gönderildi.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı da bir yılda 1 milyon 680 bin hektar alan ilaçlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Van Büyükşehir Belediyesi Bebek Sağlık Güncel Haberler

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