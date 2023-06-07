Van Büyükşehir Belediyesi 27 Otobüsü Hizmete Aldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere satın alınan 27 otobüs törenle hizmet vermeye başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile otobüsleri inceledi ve yeni araçların tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla alındığını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere satın alınan 27 otobüs törenle hizmet vermeye başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal yerleşkesinde düzenlenen törene katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile otobüsleri inceledi.

Şoförlerle sohbet eden ve kazasız, belasız sürüşler dileyen Balcı, gazetecilere, yeni araçların tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla alındığını söyledi.

Van'da önemli bir hizmet daha gerçekleştirdiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin ulaşımdaki zorluklarını aşmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için 27 otobüsümüzü halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Bu araçlara 73 milyon lira harcadık. İnşallah bundan sonraki süreçte Vanlı hemşehrilerimize ulaşım hizmetlerini daha rahat, daha konforlu bir şekilde vereceğiz. Otobüslerin Van'ımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Vanlı hemşehrilerimiz inşallah daha konforlu bir şekilde güzel yolculuklar yapacaklar. Bütün araçları belediyenin öz kaynaklarıyla satın aldık. Çünkü ulaşım önemli bir hizmet, belediyenin de alanları geniş. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek."