Van Büyükşehir Belediyesi 13 İlçeye 3 Bin Atık Kutusu Dağıttı

Van Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 13 ilçeye 3 bin atık kutusu dağıttı. Kutulardan alınan atıklar geri dönüşümleri sağlanacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 13 ilçeye 3 bin atık kutusu dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, "Geri Dönüştür, Geleceği Değiştir" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik, kağıt, cam ve metal atıkların toplanması ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla 13 ilçeye 3 bin tane ikili plastik iç mekan sıfır atık kutusu dağıttı.

Kutulardan alınan atıklar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak geri dönüşümleri sağlanacak.