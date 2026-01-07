Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Baştoğ, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baştoğ, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını oylayan Baştoğ, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" isimli karesini tercih etti.

Baştoğ, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını seçen Baştoğ, "Gazze: Açlık" kategorisinde de Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" adlı karelere oy verdi.

Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Baştoğ, her karenin birbirinden değerli olduğunu belirtti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.