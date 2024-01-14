Üye Girişi
Haberler

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Şehitler İçin Dua Programları Düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de vatandaşlar terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehadete kavuşan tüm askerler için dua etti. Hz. Ömer Camisi'nde, Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde, Lale Hatun Camisi'nde ve Merkez Camisi'nde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. İl Müftüleri ve vatandaşlar, vatan ve millet için canlarını feda eden şehitlerimizi unutmadıklarını ve dualarının devam edeceğini belirtti.

Van, Bitlis ve Muş ve Hakkari'de vatandaşlar terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehadete kavuşan tüm askerler için dua edildi.

Van'da Hz. Ömer Camisi'nde sabah namazında "Şehitlerimize dua" programı kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu.

Namazın ardından ellerini semaya kaldıran vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Bitlis'te de Müftülük tarafından Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde şehitler için program düzenlendi.

Programa katılan vatandaşlar, sabah namazının ardından terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan askerler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Hakkari

Hakkari'de Lale Hatun Camisi'nde düzenlenen programda, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Sabah namazından sonra İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, şehitler için dua etti.

Muş

Muş Müftülüğü tarafından şehitler için Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Sabah namazından sonra şehitler için dua eden Müftü İbrahim Halil Demir, Türkiye'de ve yurt dışında sabah namazı kılınan bütün camilerde şehitler için program düzenlendiğini söyledi.

Vatan ve millet için canlarını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduklarını, dua ettiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Şunu hepimiz biliyoruz, bu dünyadan göç edeceğiz ama bazıları var ki çok şanslı. Bu şanslı olanlardan biride şehitlerimizdir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şehitlerimiz için 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." buyuruyor. Bu güzel vatanımız ve şehitlerimize dua etmek için bir araya geldik. Efendimiz şehitleri hiç unutmamış, unutulmasını da istememiştir. Şehitler ve şehitlerin geride bıraktığı evlatları, anneleri, babaları, çocukları ve eşleri bizlere emanettir."

Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla son buldu.

Malazgirt ilçesindeki Alparslan Camisi'nde sabah namazında şehitler için düzenlenen programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Bitlis Ömer Terör Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Şahsiyet 3. sezon olacak mı? Şahsiyet 3. sezon olacak mı gelecek mi, var mı, ne zaman gelecek? e-Devlet Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet alt üst soy bilgisi sorgulama
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title