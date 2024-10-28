Van, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi

Van, Bitlis ve Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi.

Van Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde kentteki tüm okullarda, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi gösterildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarının bizlere emaneti olan Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek coşkuyla kutlamak hepimizin ödevidir. Bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitlis

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Selahaddin Eyyubi Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Karakaya, öğrencilerle ilk derste, Cumhuriyet'in kuruluş destanını konu alan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşturulan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi.

Film gösteriminin ardından Vali Karakaya, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Muş

Muş'ta da tüm okullarda öğrenciler, ilk derste "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini seyretti.